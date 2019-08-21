《傳聞》山東黃金具注資概念；中國建材拓新材料業務

《傳聞》近月山東黃金（０１７８７）走勢強勁，昨日（２０日）勁升５％，以１９﹒８４

元高收。據悉山東黃金除了受惠金價上升，母公司可能再注入金礦，提高黃金產量，目標打進世

界十強的金礦企業。

中國建材（０３３２３）昨日逆市上升近３％，以６﹒７８元收市。據悉中國建材除了水泥

業務，正拓展碳纖維等新材料業務，打造盈利新增長點。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

