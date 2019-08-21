《傳聞》近月山東黃金（０１７８７）走勢強勁，昨日（２０日）勁升５％，以１９﹒８４
元高收。據悉山東黃金除了受惠金價上升，母公司可能再注入金礦，提高黃金產量，目標打進世
界十強的金礦企業。
中國建材（０３３２３）昨日逆市上升近３％，以６﹒７８元收市。據悉中國建材除了水泥
業務，正拓展碳纖維等新材料業務，打造盈利新增長點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/08/2019 09:01
《傳聞》山東黃金具注資概念；中國建材拓新材料業務
《傳聞》近月山東黃金（０１７８７）走勢強勁，昨日（２０日）勁升５％，以１９﹒８４
元高收。據悉山東黃金除了受惠金價上升，母公司可能再注入金礦，提高黃金產量，目標打進世
界十強的金礦企業。
中國建材（０３３２３）昨日逆市上升近３％，以６﹒７８元收市。據悉中國建材除了水泥
業務，正拓展碳纖維等新材料業務，打造盈利新增長點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態21/08/2019
意總理請辭 提前大選機會增
|專訪20/08/2019
【大灣區－專訪】仲量聯行最看好深廣樓市 二線城市有待外溢利好
|FOCUS20/08/2019
【FOCUS】「魔笛」再起、漁翁得利 「撤回」修例有轉機?
|生財有道20/08/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：恒指26500阻力大
|生財有道20/08/2019
【深圳先行】張智威：對大灣區經濟有利 深控、雅居樂現價可追入
|國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰