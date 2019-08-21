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即市新聞

21/08/2019 11:17

《傳聞》阿里巴巴延遲本港上市時間至今年十月份

　　《傳聞》據《路透社》引述消息人士稱，阿里巴巴原定最快於８月下旬在聯交所上市，但由
於本港政局仍然不穩，阿里巴巴管理層決定將上市時間押後至最快今年十月。
　　早前有報導指，阿里巴巴已經與港交所（００３８８）上市委員會會員探討，但尚未出席上
市聆訊。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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