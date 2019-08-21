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即市新聞

21/08/2019 09:01

《傳聞》港鐵（０００６６）蘇家碧將過檔金管局

　　《傳聞》港鐵（０００６６）昨（２０日）公布，公司事務總監蘇家碧已提出請辭，以迎接
其他機遇，明年１月１６日離任。市場消息指，她將加盟金管局，接替陳維民出任助理總裁（機
構拓展及營運）。
　　金管局助理總裁（外事）李永誠早前以個人理由辭職，助理總裁（機構拓展及營運）陳維民
接任。陳氏將繼續負責機構拓展及營運部的運作，直至覓得合適人選交棒為止。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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