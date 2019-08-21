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即市新聞

21/08/2019 12:00

《魚缸博客》魚缸又悶局，缸友喺時候買入港鐵（０００６６）

　　《魚缸博客》上星期魚缸曾經失守二萬五關口，嚇死哂一眾好友們，以為個魚缸會一直漏水
。不過，今個星期魚缸又逐步回暖，睇落都仲有好多缸友對魚缸有信心，雖然今日孖屐繼續唔上
唔落，但趁個市仲未炒熱之前，又喺時候吸納吓Ｄ藍籌股！
　　博客今次就嚟講吓港鐵，佢嘅股價咁多年一路都有升無跌，雖然近期受沙中線醜聞纏繞，早
前仲出埋盈警，以至公布中期盈利倒退逾兩成，但股價回落嘅幅度都唔算好多！因為港鐵嘅業務
除咗主要喺經營運輸，佢仲幾乎喺半個地產商，尤其喺近排港鐵公布截至今年６月底止中期業績
，純利５５﹒０６億銀跌２２巴仙，若果撇除沙中線項目，同米字國西南部鐵路嘅撥備，港鐵嘅
經常性同基本業務利潤分別增加咗近１４巴仙同約２６巴仙，即喺除咗海外業務，基本上佢運輸
營運上都維持到一定嘅增長。
　　港鐵嘅物業發展強勁就唔使講，半年利潤按年大增４﹒７倍至８﹒９８億銀，主要嚟自出售
烏溪沙「銀湖．天峰」及「日出康城」「晉海ＩＩ」嘅存貨。嚟緊嘅６個月，港鐵仲會推出黃竹
坑站第四期，同「日出康城」第十二期物業發展項目招標，預計合共提供約２６５０個住宅單位
。２０２０年下半年港鐵仲加足火力，計劃開「日出康城」嘅商場「Ｔｈｅ　ＬＯＨＡＳ康城」
。有咁多物業要出爐，唔計運輸業務都賺到偷笑啦！
　　雖然海外物業方面就唔太順利，就米字國西南部鐵路專營權協議嘅虧損性合約記入一筆
４﹒３６億港紙嘅撥備，不過悉尼地鐵西北線喺今年５月２６日通車，而神州杭州地鐵五號線首
通段喺今年６月２４日開始營運，如果表現好，未來仲可能仲會同海外機構有更多嘅合作。
　　總之睇長線嘅缸友們都無需太擔心，因為港鐵除咗喺香江運輸嘅大佬之外，又喺主要嘅地產
商，兩邊都玩哂。而港鐵今日除淨，睇圖廿天線穿過五十天線，而ＲＳＩ差唔多去到中軸位置，
股價可能會有回落嘅空間，可以等佢價位跌到去４８銀買入。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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