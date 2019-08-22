《傳聞共賞》長實十酒店放無薪假；越秀地產拓展養老產業等新業務

《傳聞共賞》 長實（０１１１３）旗下１０酒店本月下月須放無薪假

震雄（０００５７）大股東對是否提私有化現分歧

日清新產品帶動銷售；越秀地產拓展養老產業等新業務



《昔日傳聞》 港鐵（０００６６）蘇家碧將過檔金管局

山東黃金具注資概念；中國建材拓新材料業務

曠視科技擬「同股不同權」方式港上市，短期內遞申請

鮑威爾下「封口令」，免與白宮的矛盾加深

中移動拓５Ｇ業務，租葵涌九龍貿易中心全層

內地５Ｇ投資較預期慢；創維轉攻廚電市場

阿里巴巴押後香港上市計劃

阿里收購網易電商平台「網易考拉」，涉１５７億元

比亞迪電子拓汽車智能系統；蒙牛力攻高端奶酪市場

外資基金持續減持水港股；網龍教育產品業務增長強勁

小米力攻歐洲市場；中芯１４納米晶片最快年底投產

內地金融擴大開放股指期貨產品；平保趁低增持匯控

三桶油最遲９月分拆石油天然氣管道資產，組管網公司

禁令大限將近，華為向台灣供應商增購零件

中升增值業務快速增長

華為下月歐洲推Ｍａｔｅ ３０系列

海信家電轉攻海外市場；卡森國際拓柬埔寨樓市

內地電解鎳產品價格上升；科創板上市公司短期增至二百間

東風（００４８９）研擬出售ＰＳＡ股權

Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ港分店全線結業

資金流入Ａ股ＥＴＦ，匯賢（８７００１）拓服務式公寓

人行擬降銀行存準金；聯通將推具吸引力５Ｇ月費套餐搶客



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

