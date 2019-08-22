《傳聞》日清新產品帶動銷售；越秀地產拓展養老產業等新業務

《傳聞》日清食品（０１４７５）昨日（２１日）創新高升上６﹒６元收市，急漲近８％。

據悉在新產品帶動下，日清食品在中國市場銷售增加，加上未來珠海新廠房投產，有助擴大產能

，提高市佔率，宜回落至６﹒４元至６﹒５元低吸。

越秀地產（００１２３）在１﹒７元水平支持力強，昨日升收１﹒７９元。據悉越秀地產除

了發展房產作主業之外，還積極拓展養老產業等新業務，提供穩定收入來源。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

