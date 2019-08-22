《傳聞》《逃犯條例》引發的風波持續，訪港旅客人數下跌，繼香港洲際酒店日前要求員工
下月起放無薪假後，市場消息指，長實集團（０１１１３）旗下１０間酒店昨日（２１日）亦發
出口頭通知，要求全體員工本月起放無薪假。
據了解，長實要求酒店主管級員工在本月餘下時間放１天無薪假，而９月主管級及基層員工
分別須放２天及１天無薪假。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/08/2019 09:07
《傳聞》長實（０１１１３）旗下１０酒店本月下月須放無薪假
《傳聞》《逃犯條例》引發的風波持續，訪港旅客人數下跌，繼香港洲際酒店日前要求員工
下月起放無薪假後，市場消息指，長實集團（０１１１３）旗下１０間酒店昨日（２１日）亦發
出口頭通知，要求全體員工本月起放無薪假。
據了解，長實要求酒店主管級員工在本月餘下時間放１天無薪假，而９月主管級及基層員工
分別須放２天及１天無薪假。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
|國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
|生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
|生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
|FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
|中國故事21/08/2019
爭奪本港客流 深圳機場準備升空
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰