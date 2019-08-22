《傳聞》長實（０１１１３）旗下１０酒店本月下月須放無薪假

《傳聞》《逃犯條例》引發的風波持續，訪港旅客人數下跌，繼香港洲際酒店日前要求員工

下月起放無薪假後，市場消息指，長實集團（０１１１３）旗下１０間酒店昨日（２１日）亦發

出口頭通知，要求全體員工本月起放無薪假。

據了解，長實要求酒店主管級員工在本月餘下時間放１天無薪假，而９月主管級及基層員工

分別須放２天及１天無薪假。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

