《傳聞》震雄（０００５７）大股東對是否提私有化現分歧

《傳聞》老牌工業股震雄集團（０００５７）疑出現股東爭拗疑雲。市場消息指，老牌工業

家蔣震一手創辦的震雄，大股東蔣氏家族之間近期因為應否提出私有化出現巨大意見分歧。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

