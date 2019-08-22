《傳聞》老牌工業股震雄集團（０００５７）疑出現股東爭拗疑雲。市場消息指，老牌工業
家蔣震一手創辦的震雄，大股東蔣氏家族之間近期因為應否提出私有化出現巨大意見分歧。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/08/2019 09:29
《傳聞》震雄（０００５７）大股東對是否提私有化現分歧
《傳聞》老牌工業股震雄集團（０００５７）疑出現股東爭拗疑雲。市場消息指，老牌工業
家蔣震一手創辦的震雄，大股東蔣氏家族之間近期因為應否提出私有化出現巨大意見分歧。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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