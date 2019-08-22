《魚缸博客》深圳概念股佳兆業已經跌到殘，點可以漏低佢呢？

《魚缸博客》博客作為一個經常留意大灣區發展嘅人，成日都留意唔同嘅內房股，睇下佢地

發展策略，而深圳成為近期大家熱話，又話要搞咩「示範先行區」之類，其實好多缸友都幾頭痕

，因為所謂「深圳概念股」來來去去都係咩深圳國際（００１５２）、深圳高速

（００５４８）之類，隻隻都炒到貴曬，都買唔落手。

所以話呢，博客得閒返南山飲下喜茶，食下海底撈，唔係真係去飲飲食食咁簡單，等我話你

聽啦！係深圳起樓嘅主要發展商有好多，但大隻嘅來來去去都係幾個，其中萬科（０２２０２）

就係以深圳做基地，但從來都無人提過，因為大家唔識國情嘛，所以佢都算係一個深圳受惠股。

但博客今日唔係推介呢隻，因為萬科做房地產銷售，而佢嘅阿媽就係深圳地鐵同前海人壽，

你當佢係好似港鐵（０００６６）睇就得啦。因為深圳地鐵近期未有咩新地鐵路線出，所以地鐵

沿線房地產業務佢未必短期內開始。但深圳地產另一隻龍頭佳兆業（０１６３８），就值得推介

一下啦。

啦，呢啲國情真係博客行轉深圳收返黎，話說佳兆業計劃係深圳西鄉（近機場位置）收地，

大大話話都收左１０幾年啦，而西鄉寶安嘅龍珠花園附近位置已經開始棚改工作，有傳佳兆業連

同幾個發展商，建立一個住宅、酒店、遊樂、商業嘅大型社區，同機場個邊做一個結合，配合埋

最近阿爺話推廣嘅「先行示範區」，食正天時地利人和，呢個項目相信會喺一兩年內推行。但係

目前未有太多消息出台，都係當地人先知道嘅消息。

單單係呢個項目，潛力發展真係好難想像，加上近日佳兆業股價都跌到落谷底，博佢反彈都

幾唔錯選擇。現價追入都算平，２﹒５銀就要止蝕，但分分鐘炒到上４、５蚊都唔係難事，可以

留意下公司近期會唔會公布咩發展計畫，如果一有的話可以加注！但利申返先，西鄉單料係博客

自己收返黎，一日未落實一日都有風險，自己留意下啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

