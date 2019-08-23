《傳聞》昆侖能源（００１３５）昨日（２２日）逆市升收６﹒８１元。據悉配合天然氣佔
能源消費比重上升至一成，昆侖能源積極推進城市燃氣項目併購，股價６﹒６元至６﹒８元有支
持。
另一方面，為配合紡織成衣市場增加，據申洲國際（０２３１３）未來繼續擴大海外產能，
在柬埔寨與越南提升製衣產能，昨日股價再破頂，以１１５元收市，上升２％，升勢有餘未盡。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/08/2019 09:01
《傳聞》昆侖能源積極併購城市燃氣項目；申洲繼續擴大海外產能
《傳聞》昆侖能源（００１３５）昨日（２２日）逆市升收６﹒８１元。據悉配合天然氣佔
能源消費比重上升至一成，昆侖能源積極推進城市燃氣項目併購，股價６﹒６元至６﹒８元有支
持。
另一方面，為配合紡織成衣市場增加，據申洲國際（０２３１３）未來繼續擴大海外產能，
在柬埔寨與越南提升製衣產能，昨日股價再破頂，以１１５元收市，上升２％，升勢有餘未盡。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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