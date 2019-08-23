《魚缸博客》中交建近五個月已挫三成，估值低殘可考慮現價部署！

《魚缸博客》今個月淡友大發功，魚缸大劈至近二萬六關口，大多數魚毛回吐年初累積嘅升

幅就一定㗎啦。不過，有啲魚毛喺價值投資（股神巴菲特嗰套）上已經係殘價，絕對係時機掃貨

，例如中交建（０１８００）由今年２月尾開始已經大劈，直到今日已經縮水逾三成，係時候要

吼低吸納啦！

其實中交建下星期五（３０號）就會放榜，不過就無盈喜或者盈警嘅消息，至於佢上年中期

係造好，賺多近半成，不過到全年就少賺逾半成，所以今次博客都建議缸友保守啲，等埋張成績

表先部署，反正都已經殘殘地，並唔需要急於一時。

雖然中期成績表好似有啲變數，不過博客就有水晶球知道基建今年下半年會踩行油，因為近

期阿爺印咗份通知，話要大幅度增加專項債券規模基礎，做好專項債券發行、項目配套融資嘅工

作，例如支持重大項目市場化融資。

而更重要嘅係中央發改委都醞釀緊推出相關嘅政策，吸引更多民間資本參與重點領域項目建

設，預計有更多資金支持下，下半年基建投資增速可以出現比較快嘅增速。

不過，神州券商佬國泰君安就話，７月基建投資增速的確係差過「孖屐」預期係一個警號，

下半年貸幣政策可能都會偏緊，但考慮到現時行業低迷，基建魚毛啲估值都已經反映大部分

ＲＩＳＫ，而大型工程承包佬已經話上半年新簽合同數據理想，所以都維持「他屐」，重申基建

佬「跑贏魚缸」嘅評級。

至於中交建嘅部署上，ＭＡＣＤ嘅ＤＩＦ喺星期三（２１日）已經由負轉正，意味係掃貨嘅

時候，但要留意保力加通道嘅頂部正下滑緊，所以短期升幅未必可以好大，而底部有向上跡象，

潛在跌幅收窄，所以現價水平都係適合嘅部署價位。博客建議，如果睇好呢隻魚毛應該都要放到

第三季㗎啦，所以係中長線投資。中交建今年預測市盈率已經跌至４﹒１倍，喺眾多基建股入面

估值算係最殘；加上佢喺上星期五（１６日）低見５﹒８５銀後開始喘定，仲似有築小圓底跡象

，可考慮現價作部署，「他屐」先睇７蚊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

