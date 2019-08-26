《傳聞》華潤電力拓風電；碧桂園服務發展非住宅物業業務

《傳聞》華潤電力（００８３６）上周五（２３日）企穩於１０﹒６８元，據悉華潤電力力

拓風電項目，今年斥資逾百億元興建風電場，風電佔比將上升至３成，現水平股價料有承接。

碧桂園服務（０６０９８）上日破頂升上２１元。據悉碧桂園服務業務增長潛力大，未來可

在非住宅物業業務上，包括商業、工業、產業園與科技園方面還有很大增長空間，支持股價向好

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

