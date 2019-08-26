《傳聞》內地港口行業整合提速；內蒙計劃推出振興奶業措施

《傳聞》市場消息稱，內地港口行業整合加速，打造國際一流港口，整合範圍擴大至多國省

份，股價跌至０﹒９元附近的廈門港務（０３３７８），可投機性買入，止蝕位為０﹒８元。

市場消息稱，內蒙古計劃推出一系列振興奶業措施，蒙牛（０２３１９）將是受惠者，上周

五（２３日）股價逼近３３元，以３２﹒７５元收市，保持上升形態，現價續可低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

