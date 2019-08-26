《傳聞》市場消息指，內地人工智能（ＡＩ）企業曠視來港集資額最多約１０億美元
（約７８億港元）。
曠視科技向香港提交上市申請，並且採用同股不同權架構。阿里巴巴和同系螞蟻金服都是曠
視主要股東，分別持有１５﹒０８％和１４﹒３３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/08/2019 09:01
《傳聞》曠視科技遞上市申請，擬「同股不同權」方式最多集７８億
《傳聞》市場消息指，內地人工智能（ＡＩ）企業曠視來港集資額最多約１０億美元
（約７８億港元）。
曠視科技向香港提交上市申請，並且採用同股不同權架構。阿里巴巴和同系螞蟻金服都是曠
視主要股東，分別持有１５﹒０８％和１４﹒３３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
|生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
|中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
|接通華為23/08/2019
【#跨硬件#跨平台】EMUI 10打造華為全場景的新視角
|FOCUS23/08/2019
【FOCUS】「倒掛」致美按揭怪象 港樓氣氛愈顯怪異
|生財有道23/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股下周上升機會大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰