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即市新聞

26/08/2019 09:01

《傳聞》曠視科技遞上市申請，擬「同股不同權」方式最多集７８億

　　《傳聞》市場消息指，內地人工智能（ＡＩ）企業曠視來港集資額最多約１０億美元
（約７８億港元）。
　　曠視科技向香港提交上市申請，並且採用同股不同權架構。阿里巴巴和同系螞蟻金服都是曠
視主要股東，分別持有１５﹒０８％和１４﹒３３％。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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