《魚缸博客》美團次季虧轉盈，現價入可作中線部署

《魚缸博客》今日（２６日）孖屐喺咁跌，指數成分股一定受壓，呢個時候博客就會買返啲

成分股以外嘅優質股，依家就同大家講下隻美團點評（０３６９０）。事關佢份中期業績表現理

想，第二季仲終於成功扭虧為盈，令缸友對佢嘅未來發展都好有憧憬。

美團點評喺神州搞外賣送餐服務，一直以燒錢來維持佢嘅孖屐佔有率，來同阿里巴巴旗下嘅

外賣餐飲平台「餓了麼」抗衡。睇返佢最新嘅中期業績報告，雖然美團上半年盤大數仲蝕緊錢，

但單睇今年第二季度嘅表現，銷售及營銷開支佔收入比例，已經由舊年同期嘅近兩成六，降至一

成八；毛利亦大增１﹒８倍至２８億人仔；而毛利率亦由１５﹒８巴仙上升至２２﹒３巴仙。睇

得出美團開始進入盈利嘅周期。

美團放咗榜之後，都獲唔少大行睇好。其中瑞信指佢嘅食品配送業務表現強勁，收入比該行

預期好，所以維持佢「跑贏孖屐」嘅評級，目標價就由７７銀升至８５銀。花旗亦將佢嘅目標價

升至８８銀。

睇埋美團嘅技術走勢，股價喺上日已經返咗家鄉（即已重上招股價６９銀），今日就更加逆

市爆升，但博客認為現價入仍然合適，因為美團已喺孖屐具備一定佔有率，而且依家嘅營運模式

開始賺錢，加上科技股升值潛力高，建議缸友如果依家入嘅話，可以作中線部署，等佢業績進入

收成期！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

