《傳聞》內地新政策限制低階水泥行業；續有外資企業延後在港上市

《傳聞》市場消息稱，內地將限制低階水泥的新政策，對水泥價格有正面影響，水泥股如華

潤水泥（０１３１３）昨日（２６日）逆市微升以７﹒１６元收市，短期續可強勢。

港交所（００３８８）昨日股價急跌２％，市傳續有外資企業延後在港上市，對港交所有負

面影響，短期股價維持有反彈難上市的走勢。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

