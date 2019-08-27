《傳聞》平保持續獲外資基金買盤力吸；深高速積極拓展環保產業

《傳聞》平保（０２３１８）昨日（２６日）股價力守９０元，以９０﹒５元跌收，呈現強

勁抗跌力。據悉持續有外資基金買盤力吸，看好平保金融科技發展，特別是深圳將開展數字貨幣

研究，平保佔有先機。

深高速（００５４８）發展路橋業務之外，據悉正積極拓展環保產業，目標之一是深汕合作

區的環產業園項目，有利股價在現水平企穩，昨日微升以９﹒１８元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

