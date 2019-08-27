《魚缸博客》新奧能源業績有翻身跡象，年內有望晉身紅底！

《魚缸博客》最近魚缸都係由消息面主導，缸友對多數魚毛都無咩信心，不過如果啲魚毛近

份中期成績表有啲「睇頭」，缸友可能又有唔同睇法，就好似隻新奧能源（０２６８８）咁，成

日枕住有買盤入貨，博客堅信一定有原因嘅！

睇返佢份中期成績表先，上半年純利多咗近九成，踢高到３３﹒６２億人仔，收入都多咗３

３巴仙到３５３﹒４４億人仔，毛利就多兩成到５５﹒９８億人仔，成績真係幾醒神！

不過，博客覺得重點係放榜之前，各大行都估新奧今年純利有４９﹒１４億至５１﹒４６億

銀人１仔，依家上半年已經完成咗「他屐」逾半，如果下半年唔係特別轉差，相信應該都可以「

超額完成」今年「他屐」，呢個亦都係博客睇好嘅原因。

至於新奧嘅潛力可以去到幾高？野村最近就話，新奧零售銷售燃氣量增長雖然放緩，毛利率

亦都持續有壓力，但新奧提供咗多元化服務畀客仔，加上綜合能源業務、增值服務長期有增長，

都抵銷晒啲負面影響，所以鏟高佢個「他屐」逾一成三到１０３銀，繼續畀「掃貨」評級，而好

多大行最近一個星期都將新奧「他屐」鏟破百蚊關。

另外神州同花旗嘅貿易戰始終未停火，好多魚毛都受影響，不過燃氣佬就唔太受波及，啲資

金都好穩定流出流入，所以可以話可攻可守。

至於部署方面，目前都未觸到上年中左右高位９１﹒１６銀，不過要破呢個關口都唔難㗎啦

，現價都係距離一成左右，應該短中期都可以反覆向上成功突破。博客建議，可以睇實

ＭＡＣＤ，如果ＤＩＦ轉正三日以上就可以買入，不過同時要睇實ＳＴＣ，因為新奧成日上到超

買水平８０以上，可能有回吐壓力，８０至８２銀掃貨就最理想。博客建議放佢到年尾，「他屐

」佢破百蚊關，賺個兩成半。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

