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即市新聞

28/08/2019 09:00

《傳聞共賞》阿里巴巴進軍茶飲市場，全球央行續買黃金

　《傳聞共賞》　阿里巴巴間接入股「茶顏悅色」，進軍茶飲市場
　　　　　　　　捷信本周上市聆訊，集資１１７億元
　　　　　　　　全球央行續買黃金；白銀產品需求顯著增加

　《昔日傳聞》　平保持續獲外資基金買盤力吸；深高速積極拓展環保產業
　　　　　　　　內地新政策限制低階水泥行業；續有外資企業延後在港上市
　　　　　　　　曠視科技遞上市申請，擬「同股不同權」方式最多集７８億
　　　　　　　　華潤電力拓風電；碧桂園服務發展非住宅物業業務
　　　　　　　　內地港口行業整合提速；內蒙計劃推出振興奶業措施
　　　　　　　　戴姆勒擬改造內地合資車廠，生產平治重型貨車
　　　　　　　　昆侖能源積極併購城市燃氣項目；申洲繼續擴大海外產能
　　　　　　　　長實（０１１１３）旗下１０酒店本月下月須放無薪假
　　　　　　　　日清新產品帶動銷售；越秀地產拓展養老產業等新業務
　　　　　　　　港鐵（０００６６）蘇家碧將過檔金管局
　　　　　　　　山東黃金具注資概念；中國建材拓新材料業務
　　　　　　　　鮑威爾下「封口令」，免與白宮的矛盾加深
　　　　　　　　中移動拓５Ｇ業務，租葵涌九龍貿易中心全層
　　　　　　　　內地５Ｇ投資較預期慢；創維轉攻廚電市場
　　　　　　　　阿里巴巴押後香港上市計劃
　　　　　　　　阿里收購網易電商平台「網易考拉」，涉１５７億元
　　　　　　　　比亞迪電子拓汽車智能系統；蒙牛力攻高端奶酪市場
　　　　　　　　外資基金持續減持水港股；網龍教育產品業務增長強勁
　　　　　　　　小米力攻歐洲市場；中芯１４納米晶片最快年底投產
　　　　　　　　內地金融擴大開放股指期貨產品；平保趁低增持匯控
　　　　　　　　三桶油最遲９月分拆石油天然氣管道資產，組管網公司
　　　　　　　　禁令大限將近，華為向台灣供應商增購零件
　　　　　　　　中升增值業務快速增長
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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