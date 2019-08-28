《傳聞》全球央行續買黃金；白銀產品需求顯著增加

《傳聞》市場消息稱，世界政經局勢不明朗，全球央行持續增持黃金，成為近期金價飛升的

主要因由。在１１００元以下的ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（０２８４０）可以低吸，昨日（２７日）

升收１１３６元。

另外，國際銀價格升破１８美元，呈現技術突破，走勢比黃金更強勁，據悉白銀需求顯著增

加，帶動產品上揚，中國白銀（００８１５）是受惠者之一，但近期股價累積升幅大，現價高追

有風險，宜待回落至１﹒１元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

