《傳聞》阿里巴巴間接入股「茶顏悅色」，進軍茶飲市場

《傳聞》市場消息指，阿里巴巴上月通過其投資的蘇州元初，間接入股湖南長沙網紅茶飲品

牌「茶顏悅色」，進軍茶飲市場。

消息指，蘇州元初上月初成為茶顏悅色母企湖南茶悅餐飲管理的新股東，持股約６﹒３２％

，而蘇州元初投資的其中一個股東，便是杭州阿里巴巴創業投資管理。

茶顏悅色於２０１３年成立，主打中式風格，連門店設計亦應用中國古典元素，目前在長沙

有逾１００多家直營門店，曾獲源碼資本、元生資本、天圖資本投資。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

