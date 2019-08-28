《魚缸博客》魚缸仍未脫險，快餐孖寶大家樂、大快活買嚟等收息！

《魚缸博客》魚缸自舊年開始都因為侵侵（特朗普）突然喺「Ｔｗｉｔｔｅｒ」講幾句嘢而

高台跳水，所以唔少缸友都戲稱「特式跌市」。事實上，雖然魚缸喺今個星期一（２６日）大蒸

發最多９２９點之後都應該已經消化咗美中貿易戰突然升溫嘅壞消息，但唔擔保侵侵會唔會又突

然喺半夜出嚟「發表偉論」，嚇到缸友再次走夾唔唞，所以就算魚缸有反彈，升幅始終都唔會好

大。

然而，喺咁嘅時勢，就連公用佬都要遭殃，但正正因為冇乜好揀，唔駛搵嚟搵去，缸友可以

進一步收窄範圍，而大家樂（００３４１）同大快活（０００５２）都可以作為兵荒馬亂下嘅最

佳選擇。雖然香江自六月開始因為修訂《逃犯條例》而引發嘅一連串示威令原來已經開始轉差嘅

零售雪上加霜，但就算零售點樣差都好，缸友都要食飯，因此呢類穩穩陣陣嘅快餐股所受嘅衝擊

就比較細，相當適合喺呢個時候用作防守部署。

再加上，大家樂同大快活將會喺九月頭除淨，前者喺下星期四（５日）除淨，派末期息６５

仙；後者就喺９月１１日除淨，派末期息８１仙。雖然兩者派息都較去年有所縮水，但前景方面

，似乎大家樂可以睇高一線。佢喺２０１９年財年度多賺近兩成九，而且佢由２０１８財年度開

始，神州營業額開始重拾升勢，仲同八大神州地產商簽署咗協議，未來五年喺廣深地區嘅門店會

翻倍，相信神州業務佔嘅比例會愈嚟愈大，未來賺息之餘亦應該可以同時賺價。策略上，缸友可

以喺現價先行吸納，而大家樂通常都係業績前後會有炒作，所以買咗之後都唔駛心急，中長線先

有望再破頂！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

