《傳聞》金活引進代理知名藥品保健品；周黑鴨提升產能建加工廠

《傳聞》金活醫藥（０１１１０）股價昨日（２８日）急升收１﹒０１元。除了念慈菴與正

腦丸產品之外，據悉金活醫藥將引進代理知名藥品與保健產品，成為炒上的藉口，但短期累積升

幅大，現價不宜高追。

中國內需概念股周黑鴨（０１４５８）昨日急升收３﹒８元。據悉周黑鴨正提升產能，在廣

東、四川、江蘇等地建設加工廠，有助擴大市場佔有率，宜回落至３﹒６元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

