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即市新聞

29/08/2019 11:58

《魚缸博客》建行中期業績不過不失，股價低迷正好買嚟收息！

　　《魚缸博客》由於「孖屐」都仲未有好消息，魚缸今日繼續唔上唔落。有唔少缸友可能都選
擇沽貨離埸，諗住攞返Ｄ「茄殊」喺手會安心Ｄ。不過，博客就覺得「孖屐」愈低迷就愈興奮，
因為對鐘意收息嘅缸友嚟講隨時隨地會執到寶！
　　就好似噚日派咗中期業績嘅建行（００９３９），佢中期純利約１５４１﹒９億人仔，按年
升近５巴仙，雖然就比「孖屐」預期差，但睇返佢業績其實都唔算太好又唔太差。建行不嬲都發
展好穩定，加上佢派息穩定，息率暫時有６﹒２厘，係四大行之中最高，對於唔想成日睇住個市
，偏保守嘅缸友嚟講都喺一個好選擇。
　　大和最新都出報告支持吓建行，雖然建行淨息差受壓，但係資產質素仍然保持穩定，所以重
申建行「買入」嘅評級。佢繼續講，雖然建行嘅信用卡，同私人消費貸款嘅不良貸款比率上升，
但喺零售貸款嘅佔比只喺佔咗本地整體貸款嘅６巴仙，而不良貸款比率仍低於同業水平，另外其
財富管理產品（ＷＭＰ）業務亦順利過渡。
　　其實呢幾年建行嘅股價都好平穩，通常都跟住嗰市行，而佢喺今個月１５號跌至５﹒５５銀
，即係超過兩年低位開始後回穩，目前都係處於橫行上落嘅局面，現階段可以等股價回落至５﹒
６５銀吸納等收息！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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