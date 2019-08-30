《傳聞》內銀力攻消費貸款；郵儲行發展資管業務

《傳聞》內地出台振興消費新政，鼓勵金融機構友對居民購買新能源與智能家電。據悉多間

內地商業銀行瞄準消費貸款市場，成為業務新亮點。招商銀行（０３９６８）昨日（２９日）升

收３５﹒４元，預期在３４元至３５元支持力不弱。

郵儲銀行（０１６５８）昨日升收４﹒６７元。據悉郵儲行成立理財子公司，向資管業務發

展與轉型，又增加消費信貸力度，短期股價可望繼續跑贏大市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

