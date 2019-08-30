《傳聞》國美（００４９３）昨日（２９日）微跌收市，據悉國美繼續加速布局三、四線市
場，為中長期業務增長打穩基礎，今年全年料開千間門店，短期股價續向下尋底。
威高控股（０１０６６）昨日急升７％收８﹒１３元。據悉威高力拓海外醫療器械市場，包
括介入放射學、腫瘤學等醫療器械，預期比重逐步提升，成為業務新的增長點，宜待股價回落至
７﹒５元至７﹒８元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/08/2019 09:01
《傳聞》國美布局內地三四線市場；威高控股力拓海外醫療器械業務
《傳聞》國美（００４９３）昨日（２９日）微跌收市，據悉國美繼續加速布局三、四線市
場，為中長期業務增長打穩基礎，今年全年料開千間門店，短期股價續向下尋底。
威高控股（０１０６６）昨日急升７％收８﹒１３元。據悉威高力拓海外醫療器械市場，包
括介入放射學、腫瘤學等醫療器械，預期比重逐步提升，成為業務新的增長點，宜待股價回落至
７﹒５元至７﹒８元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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