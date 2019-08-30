《傳聞》沙特阿拉伯國營油企沙特阿美擬再啟上市計劃，市場消息指，沙特阿美擬今年在沙
特阿拉伯本土上市，料集資規模達５００億美元，容許本土和國際投資者入股，同時會在
２０２０、２０２１年啟動第二階段計劃，在海外上市。
雖然早前市傳紐倫港政商界正積極游說，但消息指，沙特阿美最新心儀在日本東京作為境外
上市地，紐倫港或齊齊因政治風險而落空。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/08/2019 09:01
《傳聞》沙特阿美心儀東京上市，紐倫港恐落空
《傳聞》沙特阿拉伯國營油企沙特阿美擬再啟上市計劃，市場消息指，沙特阿美擬今年在沙
特阿拉伯本土上市，料集資規模達５００億美元，容許本土和國際投資者入股，同時會在
２０２０、２０２１年啟動第二階段計劃，在海外上市。
雖然早前市傳紐倫港政商界正積極游說，但消息指，沙特阿美最新心儀在日本東京作為境外
上市地，紐倫港或齊齊因政治風險而落空。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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