《魚缸博客》復星國際消息面同技術面利好，現價入上望１３﹒５銀

《魚缸博客》今日魚缸氣氛有短暫回暖跡象，博客都想趁機吸納番啲近期放左榜，下半年前

景又唔錯嘅股份。今次就同大家講下隻復星國際（００６５６），集團主打三大業務，分別係醫

藥、消費同金融保險業。近年公司仲積極分拆業務喺主板上市，當中包括復銳醫療科技

（０１６９６）、復星醫藥（０２１９６）同復星旅遊文化（０１９９２）。

先睇下佢盤大數，公司中期盈利升一成一至７６億人仔；收入創歷史新高，按年漲五成七至

６８４億人仔，更加係首次派發中期息０﹒１３銀，比到唔少驚喜大家。當中佔集團收入最多嘅

喺醫藥業務，盈利按年有逾４巴仙增長，又以復星醫藥收入貢獻最多。

公司嚟緊仲打算將復宏漢霖分拆喺主板獨立上市，後者亦都係發展生物醫藥，今年２月亦有

新藥獲批，並已納入國家基本藥物目錄，預料其下醫藥子公司可繼續成為公司盈利增長動力，仲

可以趁上市之前再炒一炒高。

另外，喺消費業務嘅範疇，復星旅文喺今年上半年成功扭虧為盈，而且下半年前景都同樣獲

睇好，主要因為神州近日推出嘅２０條促進消費措施入面，都有提到拓展假日消費同鼓勵商業圈

同特色商業街、文化、旅遊等結合，加上仲有一個月就喺神州嘅「十一黃金周」假期，預計集團

旅遊同消費方面嘅業務都可獲帶動。

睇返公仔圖，復星今日急漲，已經補番８月頭嘅裂口，同埋升破左５０天線

（約１０﹒０８７銀），短期走勢利好。而且，佢由今年４月中嘅高位回落至今，正喺做緊兩個

圓底，喺利好消息刺激下，反彈力度會比較大，中長線「他屐」可以睇番４月嘅高位即係

１３﹒５銀，現價買入仲有上升水位。支持位就睇８﹒８銀，如果跌穿就好走人啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

