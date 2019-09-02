《傳聞》福壽園（０１４４８）上周五（３０日）再破頂，以７﹒６元高收。據悉福壽園有
動作，在殯儀設施與墓園方面可能有併購活動，現水平股價略偏高，宜待股價回落至７元邊緣低
吸。
市場消息稱，近年內地中高端啤酒銷量勁，接近一成增長，成為啤酒股熱捧的主要因由，預
期這趨勢持續。華潤啤酒（００２９１）上周持續在４３元至４４元高位徘徊，短期阻力為５０
元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/09/2019 09:06
《傳聞》福壽園擬併購殯儀設施與墓園；內地中高端啤酒銷量勁
《傳聞》福壽園（０１４４８）上周五（３０日）再破頂，以７﹒６元高收。據悉福壽園有
動作，在殯儀設施與墓園方面可能有併購活動，現水平股價略偏高，宜待股價回落至７元邊緣低
吸。
市場消息稱，近年內地中高端啤酒銷量勁，接近一成增長，成為啤酒股熱捧的主要因由，預
期這趨勢持續。華潤啤酒（００２９１）上周持續在４３元至４４元高位徘徊，短期阻力為５０
元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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