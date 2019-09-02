《傳聞》翠華擬放售中環德輔道中巨舖，市值４億元

《傳聞》市場消息指，近期關掉部分分店的翠華（０１３１４），正準備放售中環德輔道中

巨舖，市值約４億元。

據了解，翠華茶餐廳早於２００１年，斥資５７８０萬元購入舖位，其後自用至今。消息指

，去年業主亦曾低調放售舖位，今年市況略為回調，舖位價格回落。由於該地段極少有大樓面舖

位放售，即使投資氣氛一般，料仍有資深投資者有興趣競投。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

