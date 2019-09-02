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即市新聞

02/09/2019 11:58

《魚缸博客》金沙（１９２８）股價沉底，十一黃金周或可略為反彈

　　《魚缸博客》８月賭收剛剛出爐，大家都覺得慘淡，因為收入跌幅超過預期，創下３年以來
最大跌幅度且連跌兩個月，大家都苦過弟弟。
　　博客認為，傳統七月、八月都係消費旺季，但識睇數據一定係睇幾年，今年暑假都Ｋｅｅｐ
住有２４０億馬交幣博彩收入，下跌係因為去年高基數效應帶嚟影響。神州經濟下行，加上呢一
年人仔插水咁多，呢一啲因素都會反映係賭收入面，所以博客覺得下跌係正常。
　　但濠賭同過往幾年唔同嘅地方，就係港珠澳大橋開通，同埋多項基建落成。博客最睇好就係
金沙（０１９２８）啦，可以分開幾點睇，首先佢貴賓廳贏率唔差；第二就係澳門倫敦人工程喺
２０２０年至２０２１年完工，相信工程對公司嘅負面影響應該會逐漸消除。
　　睇返金沙第二季中場收入，達７﹒５６億美金，按年升近１５巴仙。望落去馬交博彩收入好
似下跌，但其實有啲賭場收入都保持到，無他嘅，都係鬥服務、鬥折扣。金沙旗下酒店同度假村
都係業內最龐大，聽聞對神州豪賭客俾嘅折扣都唔差。嚟緊十一黃金周，有傳馬交各賭廳已經開
始搶緊客，特別係拎百萬去豪賭以上個班，已經開始打緊電話之類。
　　睇返金沙股價，係７月中近４０銀，跌到現價３４銀，其實短期入手博反彈係幾有水位，博
客認為各大行會喺９月中問下啲酒店訂房率，如果仲Ｋｅｅｐ到八成半至九成既話，就已經有唔
錯表現，所以建議而家可以小注現價追入，每跌一蚊入一注溝淡入貨成本，跌唔穿３０銀都可以
死渣，可以短期先望升破３８銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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