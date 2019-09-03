《傳聞共賞》捷信上市過關集資或加碼，中化等８企籌建區塊鏈平台

《傳聞共賞》 捷信通過上市聆訊，集資或加碼至最多１５６億元

中化中石油集團等８企籌萬億元，建石油貿易區塊鏈平台

中金發力科創板新上市業務；呷哺呷哺力攻火鍋外賣



《昔日傳聞》 翠華擬放售德輔道中巨舖，市值４億元

福壽園擬併購殯儀設施與墓園；內地中高端啤酒銷量勁

沙特阿美心儀東京上市，紐倫港恐落空

國美布局內地三四線市場；威高控股力拓海外醫療器械業務

內銀力攻消費貸款；郵儲行發展資管業務

渣打上調Ｈ按封頂息率，變相加息０﹒１厘

騰訊（００７００）手遊附屬退租中環中心單位

金活引進代理知名藥品保健品；周黑鴨提升產能建加工廠

阿里巴巴間接入股「茶顏悅色」，進軍茶飲市場

捷信本周上市聆訊，集資１１７億元

全球央行續買黃金；白銀產品需求顯著增加

平保持續獲外資基金買盤力吸；深高速積極拓展環保產業

內地新政策限制低階水泥行業；續有外資企業延後在港上市

曠視科技遞上市申請，擬「同股不同權」方式最多集７８億

華潤電力拓風電；碧桂園服務發展非住宅物業業務

內地港口行業整合提速；內蒙計劃推出振興奶業措施

戴姆勒擬改造內地合資車廠，生產平治重型貨車

昆侖能源積極併購城市燃氣項目；申洲繼續擴大海外產能

長實（０１１１３）旗下１０酒店本月下月須放無薪假

日清新產品帶動銷售；越秀地產拓展養老產業等新業務

港鐵（０００６６）蘇家碧將過檔金管局

山東黃金具注資概念；中國建材拓新材料業務

鮑威爾下「封口令」，免與白宮的矛盾加深

中移動拓５Ｇ業務，租葵涌九龍貿易中心全層

內地５Ｇ投資較預期慢；創維轉攻廚電市場

阿里巴巴押後香港上市計劃

阿里收購網易電商平台「網易考拉」，涉１５７億元



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

