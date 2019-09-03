《傳聞》中金發力科創板上市業務；呷哺呷哺力攻火鍋外賣

《傳聞》市場消息稱，中金公司（０３９０８）發力科創板的新上市業務，將成為業務增長

亮點，對現水平股價有支持，股價回落至１３﹒３元至１３﹒５元有留意價值。

內需股成為資金避難所，呷哺呷哺（００５２０）昨日股價勁升６％，以１０﹒７２元收市

。據悉呷哺呷哺力攻火鍋外賣業務，搶先更大市場佔有率，短期續可在１０﹒３元至１０﹒５元

低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

