《傳聞》市場消息稱，中金公司（０３９０８）發力科創板的新上市業務，將成為業務增長
亮點，對現水平股價有支持，股價回落至１３﹒３元至１３﹒５元有留意價值。
內需股成為資金避難所，呷哺呷哺（００５２０）昨日股價勁升６％，以１０﹒７２元收市
。據悉呷哺呷哺力攻火鍋外賣業務，搶先更大市場佔有率，短期續可在１０﹒３元至１０﹒５元
低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/09/2019 09:01
《傳聞》中金發力科創板上市業務；呷哺呷哺力攻火鍋外賣
《傳聞》市場消息稱，中金公司（０３９０８）發力科創板的新上市業務，將成為業務增長
亮點，對現水平股價有支持，股價回落至１３﹒３元至１３﹒５元有留意價值。
內需股成為資金避難所，呷哺呷哺（００５２０）昨日股價勁升６％，以１０﹒７２元收市
。據悉呷哺呷哺力攻火鍋外賣業務，搶先更大市場佔有率，短期續可在１０﹒３元至１０﹒５元
低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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