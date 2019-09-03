《傳聞》捷信通過上市聆訊，集資或加碼至最多１５６億元

《傳聞》市場消息指，捷克消費金融企業捷克信貸ＨｏｍｅＣｒｅｄｉｔ（捷信）已通過上

市聆訊，昨天起至下周三（１１日）展開上市前推介，集資１５億美元（約１１７億港元），並

有可能加碼至最多２０億美元（約１５６億港元），有望超越申萬宏源集團（０６８０６）（深

：０００１６６），成為今年新股集資王。

消息指，捷信集資其中５﹒５％作公開發售，餘下９４﹒５％為國際配售。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

