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即市新聞

03/09/2019 14:44

《傳聞》百麗旗下滔搏國際在港上市籌十億美元，本周進行上市聆訊

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，百麗集團旗下滔搏國際（Ｔｏｐｓｐｏｒｔｓ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）計劃在港上市集資約１０億美元，將於本周進行上市聆訊，而若
獲批准，將於下周開展市前推介。美銀美林及大摩為聯席保薦人。
　　滔搏國際為內地運動零售及服務平台，截至今年２月底，在８３４３家直營店中的
９８﹒８％為單一品牌門店。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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