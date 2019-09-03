《魚缸博客》金軟噚日開始有北水偷步力撐，國慶前炒上近１８蚊！

《魚缸博客》近排魚缸依然非常牛皮，成交都係靜蠅蠅咁，缸友們想搵番餐茶錢都難，不過

到底有咩魚毛可以喺牛皮市都鏟高呢？當然要靠北水撐一撐啦！博客就發現金軟（０３８８８）

近期畀北水撐實，相信可以借勢炒一炒上之前高位近１８蚊。

噚日金軟淨買入最多嘅係神州投資信息同神州創盈市場服務，即係滬深港通嘅買手，加埋洗

咗１０４４﹒９萬銀掃貨。用今日半日計，神州投資信息自己已經洗咗近１４００萬銀掃貨，係

淨買入最多嘅大戶。不過，「孖屐」之所以有咁多貨，都係因為瑞銀不停走貨啫，而唔係散戶。

博客必須要強調，金軟只可以炒，暫時唔適合長揸，因為佢份中期成績真係唔太理想，上半

年轉蝕約１４﹒８３億人仔，雖然收益多近３８巴仙，毛利多近７巴仙，但開支多咗令營運出現

虧損，仲要幫獵豹嘅投資做減值撥備。除非下半年可以起死回生，唔係全年成績表絕對唔會好㗎

啦。

大摩都話，第二季金軟遊戲收入低過「他屐」，即使六月有新遊戲，收入都依然按季跣低半

成，所以削「他屐」至１５銀。富瑞亦同聲同氣咁話，網絡遊戲收入ＫＥＥＰ住疲軟，雖然雲業

務下半年增長動力生猛番，但都係降「他屐」近１２巴仙至１８銀。

不過，換個角度諗，有危就有機，如果成績係靚仔就唔使北水出手撐實啦！如果係唔重視金

軟，就畀佢自生自滅啦！所以博客建議今次一定要睇實啲北水再掃貨。

技術層面嚟講，北水之前已經出手幫金軟做咗個Ｖ形蜈蚣彈，到底北水要停未呢？博客覺得

未必，因為１４日ＲＳＩ都未到超買之餘，ＳＴＣ條Ｋ線仲喺Ｄ線上面，而且仲有一段距離，相

信仲有水位；加上ＭＡＣＤ個ＤＩＦ已經轉正三日，再踢高絕對有空間。

部署上，博客建議先等一等回吐至近１５銀掃貨，但如果見到神州投資信息、神州創盈市場

服務再出手就要追一追買貨。十一國慶前維穩大過天，預料國家隊會出手撐實中港兩地魚缸，而

家北水只係偷步撐實金軟，所以喺魚缸維穩憧憬下，金軟上望１８銀嘅機會都唔細，不過都係見

好就收啦∼同樣做個止蝕喺１４銀水平，勢色唔對就要散水啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

