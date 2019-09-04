《傳聞》基金持續減持匯控（５）；李氏大藥廠（９５０）有動作

《傳聞》匯控（００００５）昨日（３日）跌破５６元，以５５﹒９５元收市，技術走勢一

浪低於一浪，除了整體經濟環境與投資氣氛差之外，據悉基金持續減持匯控，憂慮英鎊、歐元匯

價下跌造成匯兌損失，短期走勢續偏弱。

李氏大藥廠（００９５０）昨日急升１３％，除受益於股份回購外，據悉該股將獲批多項藥

品進口證，有利擴大市場份額，但現水平不宜高追，宜待回落至４元附近低位吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

