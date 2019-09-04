《傳聞》零售轉弱，銅鑼灣耀華街地舖減價６成沽出

《傳聞》零售氣氛轉弱，舖位價格亦難免受壓，市場漸現減價成交。

市場消息指，銅鑼灣耀華街３０號地下舖位易手，物業面積約８００平方呎，以約３３００

萬元易手，呎價約４﹒１萬元。據了解，買家為資深投資者電訊一代羅珠雄，過往少購入核心區

地舖，料因舖價明顯回落，趁低吸納。

較早前業主於市場放售，曾叫價約８０００萬元，如今減價５９％沽貨，但因早年低價購入

，仍大幅獲利約３２５２萬元離場，物業３５年大幅升值６８倍。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

