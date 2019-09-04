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即市新聞

04/09/2019 12:01

《魚缸博客》魚缸走勢有幾唔掂都要飲食，維他奶最可睇好！

　　《魚缸博客》近排魚缸嘅走勢難估過女人嘅心情，不過無論「孖屐」好定唔好，缸友都要食
飯飲嘢！所以博客今次就嚟講下本地董嘅維他奶國際（００３４５）。
　　相信維他奶應該喺每一個香江人嘅童年回憶，無論喺邊間大中小學嘅小食部都一定會維他奶
嘅蹤跡，陪伴住香江人渡過讀書嘅時期。維他奶對香江人嚟講唔單止喺好飲，更多嘅喺有一份感
情。而依家維他奶都將呢份感情漫延到去嘅神州「孖屐」！維他奶早喺今年６月就公布咗截至３
月底止全年度業績，佢嘅盈利按年升近１９巴仙，賺６﹒９６億銀。其中，神州「孖屐」嘅業務
為目前集團最大佔比，而且係增長最快嘅「孖屐」，佔收入比重有約六成！
　　其實早喺三年之前，維他奶喺神州就已經相當出名，皆因博客都好鐘意飲嘅檸檬茶啱神州口
味，仲直頭畀網民改埋口號添！唔單止咁，維他檸檬茶都曾經登上過天貓網全國飲品銷售額嘅冠
軍，超越哂一直領先嘅可口可樂同王老吉涼茶。可以睇得檸檬茶喺神州「孖屐」喺幾咁受歡迎。
　　上年神州業務嘅收入都穩定增長２５巴仙至４６﹒２８億銀，而未來集團會喺廣東省東莞市
興建新嘅生產廠房，製造更多產品供應畀神州，所以可以預計到神州業務仲未止步。另外，維他
奶嘅業務仲有發展到去楓葉國、新西蘭、布獅城同菲律賓，所以仲有一定嘅上升潛能！
　　　　睇公仔圖，維他奶嘅股價每年一直持續增長，喺今年６月仲破埋頂到４７﹒２５銀，依
家股價稍為回落，過去連跌五日ＲＳＩ處於５０位置，現階段都可以買貨順便拎埋佢嘅息，留意
返佢下星期一（９日）除淨，末期股息派３８仙。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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