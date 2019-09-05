《傳聞》市場消息稱，近期Ａ股走勢不俗，滬綜指有望上破３０００點，復現高達１０倍槓
桿的場外配資活動，支持中信證券（０６０３０）股價走強，昨日（４日）急升約半成，短期阻
力區為１５﹒５元至１６元。
為了應對中美貿易持久戰，市傳人行短期降低銀行存款準備金率，以穩住經濟。內銀股有值
博率，建行（００９３９）昨日急升近３％，以５﹒８９元收市，重上６元水平可期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/09/2019 09:01
《傳聞》Ａ股場外配資趨活躍；人行短期內或降存款準備金率
《傳聞》市場消息稱，近期Ａ股走勢不俗，滬綜指有望上破３０００點，復現高達１０倍槓
桿的場外配資活動，支持中信證券（０６０３０）股價走強，昨日（４日）急升約半成，短期阻
力區為１５﹒５元至１６元。
為了應對中美貿易持久戰，市傳人行短期降低銀行存款準備金率，以穩住經濟。內銀股有值
博率，建行（００９３９）昨日急升近３％，以５﹒８９元收市，重上６元水平可期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態05/09/2019
憂中美硬撼 外資行降華明年GDP至5.7%
|剖析天下05/09/2019
美威脅推權力法 中國夠招應對？
|香港政情04/09/2019
【修例風暴】特首林鄭月娥透過電視講話宣布正式「撤回」修例
|生財有道04/09/2019
【紓困措施】政府放寬中小企融資擔保計劃 可申請半年還息不還本
|生財有道04/09/2019
傳政府撤逃犯修訂 港股暴漲逾千點
|剖析天下04/09/2019
【卡位凍蒜】賴清德先「叛變」後祝福 蔡英文代綠營競逐連任
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰