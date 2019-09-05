《傳聞》Ａ股場外配資趨活躍；人行短期內或降存款準備金率

《傳聞》市場消息稱，近期Ａ股走勢不俗，滬綜指有望上破３０００點，復現高達１０倍槓

桿的場外配資活動，支持中信證券（０６０３０）股價走強，昨日（４日）急升約半成，短期阻

力區為１５﹒５元至１６元。

為了應對中美貿易持久戰，市傳人行短期降低銀行存款準備金率，以穩住經濟。內銀股有值

博率，建行（００９３９）昨日急升近３％，以５﹒８９元收市，重上６元水平可期。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

