《傳聞》市場消息指，阿里巴巴收購網易旗下跨境電商平台「網易考拉」的交易已進入尾聲
，料周內完成交收，交易金額為２０億美元（約１５７億港元）。
消息人士指，阿里可能以股票加現金的形式支付，也有可能以資產加現金方式支付。「網易
考拉」員工持股的期權也將相應兌換成阿里股票。
消息指，交易完成後，「網易考拉」會被納入阿里巴巴天貓進出口事業部，品牌維持不變。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/09/2019 09:04
《傳聞》阿里巴巴購網易考拉近尾聲，涉１５７億元
《傳聞》市場消息指，阿里巴巴收購網易旗下跨境電商平台「網易考拉」的交易已進入尾聲
，料周內完成交收，交易金額為２０億美元（約１５７億港元）。
消息人士指，阿里可能以股票加現金的形式支付，也有可能以資產加現金方式支付。「網易
考拉」員工持股的期權也將相應兌換成阿里股票。
消息指，交易完成後，「網易考拉」會被納入阿里巴巴天貓進出口事業部，品牌維持不變。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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