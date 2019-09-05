《魚缸博客》財險下半年盈利有睇好空間，目標上望１０﹒５銀！

《魚缸博客》噚日神州國務院會議就公布，會加快落實降低實際利率嘅措施，適當時候更會

出動「普遍降準」嘅工具，Ａ場即刻大漲，上證朝早更重返三千關口。憧憬神州嚟緊大力放水，

中資金融股當然最受惠，呢個時候博客就同大家介紹番內險股嘅部署，其中，神州財險

（０２３２８）喺博客比較睇好嘅。

先睇左個大環境先，神州同花旗國嘅貿易會談終於敲定會喺十月頭舉行，人仔即期同中間價

即刻回升，加上嚟緊嘅十月一日喺神州七十周年國慶，人行未來亦有降準嘅意向，種種利好消息

都有助刺激Ａ場繼續越升越有。Ａ場向好，內險股嘅投資收益自然都水漲船高，所以呢個時候趁

機撈番啲內險股絕對係明智選擇。

咁多隻內險揀財險嘅原因係，雖然下半年內險行業新業務價值增長預料會繼續受壓，但車險

孖屐仍然可以睇高一線。大行中金噚日發表研究指，由於今年上半年車險綜合成本率按年錄得０

﹒６個百分點嘅下降，表現車險盈利開始出現好轉，而下半年改善情況會更加明顯。

花旗亦喺同日發表報告，唱好財險下半年起淨保費增長可以提高，同時喺監管越來越嚴格之

下，可以加強費用管理同提高孖屐佔有率，將財險嘅評級升至「買貨」，「他屐」睇１０個半銀

。而大和亦都睇好影響財險嘅負面因素包括競爭激烈、有效稅率高企等已經喺下半年開始消除，

升評級至「跑贏孖屐」。

睇到財險股價喺放榜之後都逐步回穩，目前都造左個小型嘅雙底反彈格局，短期升勢估計仲

未完結，目前ＭＡＣＤ嘅牛差距亦都開始擴大，初步阻力位喺之前７月底同２月底嘅高位９﹒７

銀，如果突破左有望上試１０﹒５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

