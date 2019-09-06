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即市新聞

06/09/2019 09:01

《傳聞》中國半導體業將有利好政策；寶龍地產計劃加速現金回流

　　《傳聞》為了應對中美貿易戰，傳聞中國對包括半導體多個行業推出利好扶持政策。中芯國
際（００９８１）昨日（５日）向上突破９元，以９﹒１９元收市，上升４％，走勢有好轉跡象

　　另外，寶龍地產（０１２３８）昨日股價破頂，升上５﹒１５元，上升３﹒６％。據悉寶龍
地產計劃加速現金回流，增加推售樓盤，預期銷售上升至逾５００億元人幣，對股價有支持作用


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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