《傳聞》中國半導體業將有利好政策；寶龍地產計劃加速現金回流

《傳聞》為了應對中美貿易戰，傳聞中國對包括半導體多個行業推出利好扶持政策。中芯國

際（００９８１）昨日（５日）向上突破９元，以９﹒１９元收市，上升４％，走勢有好轉跡象

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另外，寶龍地產（０１２３８）昨日股價破頂，升上５﹒１５元，上升３﹒６％。據悉寶龍

地產計劃加速現金回流，增加推售樓盤，預期銷售上升至逾５００億元人幣，對股價有支持作用

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

