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即市新聞

06/09/2019 13:03

《傳聞》日本三井住友擬競購渣打旗下印尼銀行Ｐｅｒｍａｔａ

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，渣打集團（０２８８８）及印尼綜合企業公司ＰＴ　
Ａｓｔｒａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，擬出售合共持有的印尼銀行ＰＴ　Ｂａｎｋ　
Ｐｅｒｍａｔａ約９０％權益，日本三井住友金融集團已入標競投，而此前消息指新加坡華僑銀
行亦有興趣競投。
　　據報Ｐｅｒｍａｔａ市值約２１億美元，渣打及Ａｓｔｒａ各持有４４﹒６％權益。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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