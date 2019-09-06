《魚缸博客》中集安瑞科見底！順住阿爺方向增長，年內望逾６蚊

《魚缸博客》雖然特首林鄭「撤回」兩個字令魚缸多咗支大陽燭，但之後魚缸會點發展依然

有未知之數，始終下半年都係行緊經濟放緩嘅走勢，加上侵侵（特朗普）又有可能再反口，如果

中美關係再轉差，人仔又會再大劈，到底下半年有乜魚毛可以避晒呢啲風險呢？博客今日就要同

缸友講下隻中集安瑞科（０３８９９）啦！

呢隻魚毛阿媽係中集集團（０２０３９），都可以話係燃氣佬，不過佢嘅收入近半都嚟自清

潔能源。最近份中期成績表不過不失，收入近６６億人仔，比上年多１６個半巴仙，純利就近４

億人仔，比上年多逾２４巴仙。不過缸友們都好似唔太收貨，大行們更加以降「他屐」回應。至

於博客嘅睇法就唔係咁啦！

首先，中集安瑞科嘅股價已經差唔多見底，今年嚟講，由４月中嘅８﹒４１銀縮水到而家近

４﹒８銀，接近無咗四成三，但其實佢表現又未至於咁差，至少市盈率都有近１１倍，周息率亦

有近３厘，所以只要下半年表現好啲，逢低掃貨絕對係適合㗎。

相信缸友都好奇點解博客有水晶球知道下半年會發生乜事，但其實都係消息作怪。先講神州

阿爺方面，中央已經決定加快、完善儲存調峰嘅設施建設，為天然氣相關嘅儲運裝備帶來旺盛需

求，而現有儲氣調峰設備同目標仲有差距，所以需求會持續一段時間。

另外，神州天然氣重卡嘅需求急升，今年年頭工信部先改咗排放要求，唔達標嘅卡車唔可以

掛牌，對魚毛賣天然氣重卡嘅收入有幫助。

至於神州花旗貿易大戰影響嘅人仔，因為魚毛上半年清潔能源嘅主要產品「罐式集裝箱」多

數用美金計咗價，美金升值令產品銷售嘅收入換成人仔之後多咗，而就算人仔貶值影響都好有限

。

另外，神州未來大方向都以清潔能源主導，天然氣價格都盡量避免出現大起大落，或者出現

氣荒嘅情況，咁先有利帶動天然氣使用率，令到魚毛有利好。

睇番魚毛嘅走勢，博客覺得現價已經可以部署，雖然已經錯過咗上星期一（８月２６號）４

﹒１８銀個低位，而家喺企喺保力加通道嘅中線近５﹒１３５銀水平，但其實只要嘅中線以下都

值得掃貨，平均買入價大概４﹒５銀，第四季前上望５０天線近５﹒４銀，年內上望百天線近６

﹒０９銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

