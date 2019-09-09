《傳聞共賞》壹帳通考慮申新加坡虛銀牌照，上海復宏漢霖下周招股

《傳聞共賞》 平保旗下金融壹帳通考慮申請新加坡虛擬銀行牌照

上海復宏漢霖下周招股，集資３９億元

華夏視聽年內港上市，集資１６億元



《昔日傳聞》 中銀月中起下調樓按回贈，最高１％至１﹒７％

阿里巴巴擬斥１５７億入股網易雲音樂

中國半導體業將有利好政策；寶龍地產計劃加速現金回流

國家油氣管網公司選定３銀行當顧問

手遊商ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ本周聆訊，擬集７﹒８億元

阿里巴巴購網易考拉近尾聲，涉１５７億元

基金加注美團；山東黃金增加黃金產量

Ａ股場外配資趨活躍；人行短期內或降存款準備金率

零售轉弱，銅鑼灣耀華街地舖減價６成沽出

基金持續減持匯控（５）；李氏大藥廠（９５０）有動作

捷信通過上市聆訊，集資或加碼至最多１５６億元

中化中石油集團等８企籌萬億元，建石油貿易區塊鏈平台

中金發力科創板新上市業務；呷哺呷哺力攻火鍋外賣

翠華擬放售德輔道中巨舖，市值４億元

福壽園擬併購殯儀設施與墓園；內地中高端啤酒銷量勁

沙特阿美心儀東京上市，紐倫港恐落空

國美布局內地三四線市場；威高控股力拓海外醫療器械業務

內銀力攻消費貸款；郵儲行發展資管業務

渣打上調Ｈ按封頂息率，變相加息０﹒１厘

騰訊（００７００）手遊附屬退租中環中心單位

金活引進代理知名藥品保健品；周黑鴨提升產能建加工廠

阿里巴巴間接入股「茶顏悅色」，進軍茶飲市場

捷信本周上市聆訊，集資１１７億元

全球央行續買黃金；白銀產品需求顯著增加

平保持續獲外資基金買盤力吸；深高速積極拓展環保產業

內地新政策限制低階水泥行業；續有外資企業延後在港上市

曠視科技遞上市申請，擬「同股不同權」方式最多集７８億

華潤電力拓風電；碧桂園服務發展非住宅物業業務

內地港口行業整合提速；內蒙計劃推出振興奶業措施



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

