《傳聞》ＡＳＭ訂單增受惠５Ｇ發展；Ａ股出台措施吸引長期資本

《傳聞》ＡＳＭ太平洋（００５２２）上周五（６日）創出一年高位，升收９９元，短期上

破１００元可期。據悉ＡＳＭ訂單增，受惠５Ｇ手機帶動，短期股價強勢可望持續。

市場消息稱，內地將出台新措施，吸引長期資本入市，優化Ａ股結構，如放寬保險資金與養

老資金投資Ａ股的限制，平保（０２３１８）成為受惠者之一，上周五以９３﹒８元收市，短期

再挑戰１００元大關。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

