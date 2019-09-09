《傳聞》近日新股市場逐漸出現回暖跡象，多家公司陸續展開上市程序。市場消息指，復星
國際（００６５６）持股約６１％的生物科技股上海復宏漢霖將於本周招股，集資５億美元（約
３９億港元）。
消息指，８月下旬通過上市聆訊的復宏漢霖原定將於周一（９日）啟動招股程序，但有關計
劃將順延至本周。若上市成功，復宏漢霖將成為第７隻未有盈利的生物科技企業。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/09/2019 09:01
《傳聞》上海復宏漢霖本周招股，集資３９億元
《傳聞》近日新股市場逐漸出現回暖跡象，多家公司陸續展開上市程序。市場消息指，復星
國際（００６５６）持股約６１％的生物科技股上海復宏漢霖將於本周招股，集資５億美元（約
３９億港元）。
消息指，８月下旬通過上市聆訊的復宏漢霖原定將於周一（９日）啟動招股程序，但有關計
劃將順延至本周。若上市成功，復宏漢霖將成為第７隻未有盈利的生物科技企業。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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