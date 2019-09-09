《魚缸博客》汽車經銷股短線有望炒落後，正通汽車可低吸博反彈！

《魚缸博客》魚缸近排都係繼續炒股唔炒市，上星期除咗有中資金融股撐住個市外，連四個

轆都開始踩油，似乎「孖屐」已經消化晒神州四個轆銷售不斷插水呢個不利消息。主要搞中高端

同豪華汽車進口經銷嘅街坊由去年高位回落咗唔少，短線都有望迎來低吸博反彈嘅機會。

事實上，神州汽車銷售不斷下滑，但當中主要是低端品牌同國產品牌，而進口車所受嘅影響

較少，部分品牌更錄得增長，單係上半年全國豪華車嘅銷量增長近一成六至１５３萬架，而寶馬

同保時捷（波子）嘅增速分別高達兩成八同三成九。正通汽車（０１７２８）旗下所銷售嘅核心

品牌包括寶馬同奧迪等牌子，佢上半年雖然少賺三成四，總收入亦跌咗超過７巴仙，但隨住中央

早前話要推出振興內需嘅國策，加上發改委將會進一步落實全面取消二手車限遷政策，以及更換

中高端車或升級豪華車嘅需求推動下，正通等汽車經銷商嘅下半年業績仍有望造得比上半年好。

正通汽車今年預測市盈率已跌至唔夠４倍，幾乎係所有同業中最低，股價方面，佢喺

２０１７年１１月高見９﹒６６銀兼創上市新高後不斷回落，喺上周四（４日）低見２﹒３銀後

開始喘定，回調幅度高達超過七成六，相信已經反映唔少利淡消息；加上上星期，１４天ＲＳＩ

更升破五時段平均線，缸友可以考慮現價低吸博佢繼續反彈，「他屐」暫時可以上望上個月底形

成嘅橫行區頂部，即係大約２﹒８６銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

