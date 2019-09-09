  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2019 11:58

《魚缸博客》汽車經銷股短線有望炒落後，正通汽車可低吸博反彈！

　　《魚缸博客》魚缸近排都係繼續炒股唔炒市，上星期除咗有中資金融股撐住個市外，連四個
轆都開始踩油，似乎「孖屐」已經消化晒神州四個轆銷售不斷插水呢個不利消息。主要搞中高端
同豪華汽車進口經銷嘅街坊由去年高位回落咗唔少，短線都有望迎來低吸博反彈嘅機會。
　　事實上，神州汽車銷售不斷下滑，但當中主要是低端品牌同國產品牌，而進口車所受嘅影響
較少，部分品牌更錄得增長，單係上半年全國豪華車嘅銷量增長近一成六至１５３萬架，而寶馬
同保時捷（波子）嘅增速分別高達兩成八同三成九。正通汽車（０１７２８）旗下所銷售嘅核心
品牌包括寶馬同奧迪等牌子，佢上半年雖然少賺三成四，總收入亦跌咗超過７巴仙，但隨住中央
早前話要推出振興內需嘅國策，加上發改委將會進一步落實全面取消二手車限遷政策，以及更換
中高端車或升級豪華車嘅需求推動下，正通等汽車經銷商嘅下半年業績仍有望造得比上半年好。
　　正通汽車今年預測市盈率已跌至唔夠４倍，幾乎係所有同業中最低，股價方面，佢喺
２０１７年１１月高見９﹒６６銀兼創上市新高後不斷回落，喺上周四（４日）低見２﹒３銀後
開始喘定，回調幅度高達超過七成六，相信已經反映唔少利淡消息；加上上星期，１４天ＲＳＩ
更升破五時段平均線，缸友可以考慮現價低吸博佢繼續反彈，「他屐」暫時可以上望上個月底形
成嘅橫行區頂部，即係大約２﹒８６銀。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態09/09/2019
沙特王子掌能源部 半世紀首次
生財有道06/09/2019
【人行降準】人行本月16日全面下調存準率0.5%　釋放長期資金9000億人幣
生財有道06/09/2019
【評級下調】惠譽：示威已造成長期傷害 料港下半年經濟出現萎縮
生財有道06/09/2019
【嚟緊炒D乜】聯邦制藥拓糖尿病藥配合國策 股價待破250天線
生財有道06/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：招行現價入水位不高
生財有道06/09/2019
【交易混亂】李小加：交易系統故障屬技術問題 不涉及人為破壞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金