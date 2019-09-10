《傳聞》中石化力攻非油品業務；伊泰煤炭發展煤化工及製油產業

《傳聞》中石化（００３８６）力攻非油品業務，據悉利用旗下３萬個加油站，提供咖啡與

茶飲料，推動非油品收入增長，配合未來分拆上市。中石化昨日（９日）微升收４﹒６８元，４

﹒４元至４﹒５元水平承接力強。

另外，伊泰煤炭（０３９４８）股價企穩於５元以上，昨日急升近５％，以５﹒６１元收市

。據悉伊泰煤炭積極進行產業轉型，向煤化工、製油方向發展，預期化工產品數量逐步增加，支

持股價高企。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

